Россияне перебросили на Харьковщину десантников с других направлений — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что и под Липцами, и в районе Волчанска начали фиксировать подразделения из состава воздушно-десантных войск РФ. Традиционно десантников используют как «пожарную команду».

«По рубежу Глубокое – Лукьянцы, по направлению на с. Липцы противник успеха почти не имел. Даже, несмотря на то, что в этой полосе стали фиксироваться подразделения какого-то его десантно-штурмового полка (номер еще не идентифицирован). В целом, в полосе действия 18-й мотострелковой дивизии (мсд) 11-го армейского корпуса (АК) противника идут жесткие ближние бои, он пытается прорваться по направлению к Липцам — Слобожанскому, действуя — как со стороны с. Глубокое, так и вдоль северного берега р. Липец. Пока выйти к н.п. Липцы ему не удается. Судя по всему, штурмовые подразделения 7-го отдельного мотострелкового полка (ОМСП) 11-го АК противника понесли значительные потери в предыдущих боях и определенным образом потеряли боеспособность и их сейчас меняют на других», — сообщил Машовец в обзоре 22 мая.

Главные усилия россияне, по мнению обозревателя, прилагают на Волчанском отрезке наступления. По данным Машовца, за двое последних суток россияне продвинулись к центру Волчанска и расширили вклинение по направлению Огурцово — Бугроватка. Также противник пытается обойти город с востока, действуя вдоль реки Волчья в направлении Тихое — Зыбино. Здесь оккупанты сумели продвинуться со стороны старого аэродрома в северо-восточную часть города.

«Но, как бы то ни было, на всей протяженности по фронту своего вклинения на Волчанском направлении, от места впадения Волчья в Северский Донец до с. Тихое, противнику так и не удалось форсировать Волчью. Судя по всему, именно по этой реке и проходит первая позиция главного рубежа обороны наших войск, или даже южнее», — отметил Машовец.

Он пришел к ряду выводов относительно появления на Харьковщине российских десантников.

«Учитывая тот факт, что и на Волчанском направлении, и по направлению на с. Липцы начали фиксироваться подразделения из состава воздушно-десантных войск (юго-востока) противника, очевидно, его командование продолжает «стаскивать» на это направление силы и средства с других направлений. «дЮсант» в российской армии традиционно используют в качестве «пожарной команды». Причем, насколько я понимаю, противник стремится расширить полосу действия своих войск на Харьковском операционном направлении, что, очевидно, повлечет за собой необходимость продолжения перекидывания сюда им дополнительных сил и средств. Даже просто потому, что это расширение нужно заполнять какими-то войсками… Другими словами, вся эта российская офензива севернее и северо-восточнее Харькова… рискует превратиться — в некий «пылесос» для российских резервов, нужных совсем в других местах», — прокомментировал аналитик.

Он отметил, что российское командование, по непонятным причинам, начало летнюю кампанию 2024 года «с совершенно необязательного для себя «напряжения» на еще одном операционном направлении». Причем действовать на Харьковском направлении начало недостаточными для достижения значительного результата силами. Чтобы привлечь на Харьковщину больше резервов ВСУ, россиянам необходимо наступать постоянно, а это требует бесконечного пополнения свежими силами.

«Однако, если ты намерен наступать «по-настоящему» где-то в другом направлении, это становится уверенной проблемой… Ибо «на все и сразу» сил может и не хватить… Более того, если ВСУ, как-то «не так» реагируют на твое наступление на «вспомогательном» направлении (например, не перекидывают туда свои основные резервы), о котором ты заявил «почти официально», еще заранее, то что остается, в таком случае? Верно — превратить «вспомогательное» наступление в основное… Ибо рано или поздно, но наступит момент, когда «вспомогательное» и запланированное «основное» наступления войдут в противоречие друг другу, в первую очередь — в смысле использования накопленных резервов и ресурсов. Чем дальше будет продолжаться «вспомогательное» наступление, высасывая резервы, тем меньше шансов для успеха будет оставаться на основном, для которого и предназначались эти же резервы. Поэтому, российскому командованию, так или иначе, придется сделать в определенный момент одну из двух вещей: или прекратить «вспомогательное» наступление и перегруппировать основную часть сил и средств на «основное» направление; или превратить «вспомогательное» в «основное», скорректировав свои начальные планы на кампанию и сконцентрировав на «вспомогательном» направлении основные резервы, которые изначально предназначались для другого направления», — считает обозреватель.

Одновременно вести наступление на двух направлениях с использованием основной массы резервов невозможно.

«Поэтому, когда мы попытаемся посмотреть на ситуацию, немного оторвавшись от Харьковского операционного направления, станет вполне понятно, что главная задача российского командования сейчас — скрыть направление своего настоящего «главного наступления» на летнюю кампанию. Добиться, в этом смысле, стратегической и очень желательно — оперативной внезапности… Для него это становится еще более актуальным, потому что объемы военно-технической помощи Украине со стороны наших стран-партнеров, очевидно, имеют определенные перспективы к росту (пусть медленно и постепенно) и соответственно — шансы ВСУ на успешное проведение стратегической оборонной операции в течение кампании 2024 года также растут. Россиян начинает «поджимать» время — нужно успеть до «контрольного момента» осенью этого года создать «сильные позиции по Украине». Кстати, все выпады о «войне с НАТ-ой» и «ядреной боНбой» — именно, из этой «оперы». На самом деле, по-моему, в кремле уже все поняли… Широкомасштабная война «в долгую» — не для них. Хотя, конечно, «попробовать можно». Но, думаю, попытка этого года будет для них последней из возможных. Далее, после нее, если она не удастся, как они сами говорят — «по нисходящей». Задача для нашего государства — устоять в этом году», — подытожил Машовец.