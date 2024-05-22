С 10 мая войска РФ продвинулись в направлении Харькова максимум на 10 км — ISW

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проанализировал заявления президента Украины Владимира Зеленского в интервью «Reuters» и статью «The Economist» о планах РФ по продвижению на Харьковщине. Аналитики также сообщили о ситуации на фронте в районах Липцев и Волчанска.

За прошедшие сутки, по оценкам ISW, подтвержденных продвижений у россиян к северу от Харькова, в районе Липцев, нет. Однако активность есть в Волчанске. Правда «успехи», о которых рапортуют российские так называемые «военкоры» не столь масштабны.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 18 мая, показывают, что российские войска продвинулись дальше в Старицу (к юго-западу от Волчанска). Некоторые российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на 100–350 метров в пределах Волчанска и незначительно пересекли реку Волчья на юго-запад Волчанска в направлении полицейского участка и нефтедобывающего завода, но один военный блогер заявил, что российские войска только достигли, но не пересекли разрушенный мост на улице Гагарина. ISW продолжает считать, что российские войска сохраняют ограниченную позицию на южном (левом) берегу реки Волчья, и не наблюдает визуального подтверждения наличия российской бронетехники или значительного количества пехоты, действующей на южном берегу. Другой российский военный блогер заявил, что российские войска атакуют Прилипку (к юго-западу от Волчанска, на левом берегу реки Северский Донец), но ISW не обнаружил подтверждения перехода российских войск через эту реку», — сообщили в Институте изучения войны.

Аналитики также прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные в интервью «Reuters» — о том, что российское наступление на севере Украины достигает своих целей, отвлекая внимание от интенсивных штурмов на востоке страны.

«Зеленский заявил в интервью «Reuters», опубликованном 20 мая, что ситуация на севере Харьковской области сейчас стабильна, но «никто» не обращает внимания на волну российских наступательных операций на Донбассе в Часов-Ярском, Покровском и Кураховском направлениях. Зеленский заявил, что ситуация на севере Харьковской области стабильна уже около недели. Российские силы недавно активизировали свои усилия по захвату оперативно важного города Часов Яр к западу от Бахмута, поскольку темп операций на севере Харьковской области снизился, что подчеркивает, что усилия на севере Харьковской области направлены на привлечение и фиксацию украинских сил и создание возможностей для российских сил в другом месте театра», — прокомментировали в ISW.

В Институте изучения войны считают, что ближайшая перспектива у российских сил «получить значимые в оперативном отношении успехи» — на Часов-Ярском направлении.

Также аналитики прокомментировали статью «The Economist», в которой журналисты изложили планы нападения россиян на Харьковскую область. В частности, британское издание информировало, что армия РФ должна была за 72 часа продвинуться к Борщевой и получить возможность «добивать» ствольной артиллерией до Харькова. Также в планах якобы было продвижение аж до Печенегов — то есть на 50 км от границы — в неустановленные сроки.

«Сообщается, что первоначально российское наступление планировалось начать с 15 по 16 мая, и журнал «The Economist» заявил, что неизвестно, почему российские войска вместо этого перенесли свои наступательные операции на севере Харьковской области на 10 мая. По оценкам ISW, с 10 мая российские войска продвинулись максимум примерно на 10 километров вглубь в направлении Харькова и максимум около семи километров в направлении Волчанска. Как сообщил заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, 2 мая российские войска сосредоточили около 35 тысяч человек личного состава в районе международной границы и планировали сосредоточить в общей сложности от 50 тысяч до 70 тысяч человек. Сообщается, что российские войска начали наступательные операции на севере Харьковской области, когда Северная группировка войск была недостаточно укомплектована, и до сих пор направили в этот район лишь ограниченное количество боевых сил», — отметили в ISW.

Там считают, что россияне и не ожидали, что такой ограниченный контингент сможет достичь целей, обозначенных в планах, о которых сообщил «The Economist».

«The Economist» не уточнил, когда российское военное командование разработало эти планы, и возможно, что российское военное командование разработало эти планы до того, как стало ясно, что Северная группировка войск не будет укомплектована в желаемой конечной численности… Российское военное командование, возможно, также решило начать наступательные операции с малочисленной группировкой, чтобы воспользоваться нехваткой украинских сил и техники до прибытия масштабной западной помощи на линию фронта», — прокомментировали аналитики.