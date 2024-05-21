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Россияне пытались выяснить, смогут ли частично окружить Харьков — Economist

Мир 09:36   21.05.2024
Оксана Горун
Россияне пытались выяснить, смогут ли частично окружить Харьков — Economist Скриншот

Британское издание «The Economist» сообщило о планах РФ на Харьковщине, которыми с журналистами поделились их источники. По данным СМИ, оккупантов все интересовал Харьков, а не буферная зона.

«Еще слишком рано говорить наверняка о конечных целях российской операции. Также 17 мая Путин заявил, что его единственным намерением было создать буферную зону между Украиной и приграничным городом Белгородом, настаивая на том, что «нет никакого плана» угрожать самому Харькову. Но это, возможно, отражает развивающиеся реалии поля боя, а не намерения. Полученные военные планы, подробностями которых поделились с «The Economist», позволяют предположить, что россияне пытались выяснить, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища», — пишет «The Economist».

При этом данные британских журналистов совпадают с недавним заявлением Главкома ВСУ Александра Сырского: российское наступление началось раньше, чем планировалось. По информации «The Economist», операцию «намечали» на 15-16 мая и перенесли по неизвестным причинам. В то же время Сырский информировал об этих причинах: враг заметил перемещение в Харьковскую область украинских войск.

«Наступление на западном направлении (на севере от Харькова — Ред.) в течение 72 часов было направлено на то, чтобы вывести российские войска в пределы артиллерийской досягаемости города Харькова у села Борщевая. Их остановила быстро переброшенная группировка элитной 92-й бригады, которая отбросила их на целых 10 км от первоначальной цели. Но до этого момента речь шла о плохих оборонительных укреплениях Украины, о том, как 125-я бригада, которая должна была отразить атаку, фактически сбежала с позиций, находясь под давлением, и о серьезных украинских потерях», — сообщил «The Economist».

О проблемах с укреплениями проинформировали британских журналистов и украинские военные, защищающие Волчанск. Там прорыв россиян частично удался, так как они прошли «через территорию, которая должна была быть подготовлена с минными полями и серьезными инженерными укреплениями, но этого не было сделано».

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«Многие солдаты в Харькове недовольны тем, что Россия смогла продвинуться так далеко и так быстро. Некоторые из них критикуют задержки в предоставлении западной помощи, что, по их мнению, способствовало российской агрессии и ослабило оборону Украины. Другие подозревают, что некомпетентность или даже предательство сыграли более важную роль. Также циркулируют теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут «продать Харьков» в преддверии уродливого мирного соглашения. Официальные украинские версии, рисующие радужную картину, не помогают успокоить нервы», — констатирует «The Economist».

При этом издание отмечает: темпы российского наступления в Харьковской области замедлились. А, при наличии около 48 тысяч военнослужащих, у РФ нет сил для крупного нападения на Харьков, второй по величине город Украины. Однако россияне еще могут попробовать открыть «новые фронты» в других частях приграничья.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 09:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Британское издание «The Economist» сообщило о планах РФ на Харьковщине, которыми с журналистами поделились их источники. По данным СМИ, оккупантов все интересовал Харьков, а не буферная зона".