Российские войска продвинулись в Волчанске, возле Липцев — нет — ISW

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил об изменениях линии фронта в Харьковской области.

«Российские войска 20 мая продолжили наступательные действия в районе Липцев (к северо-востоку от Харькова), однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было», — проинформировали в ISW.

По данным аналитиков, российские так называемые «военкоры» информировали о неком продвижении в районе Липцев на 200 — 400 метров и захвате дачных участков к северу от Липцев, а также продвижении в районе села Зеленое. Однако визуального подтверждения этих заявлений нет.

«В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжают наступательные действия в районе Липцев и Зеленого. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии и 7-го мотострелкового полка (оба входят в состав 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа), а также «Африканского корпуса» Минобороны России атаковали со стороны Лукьянцов (к северо-востоку от Липцев) в сторону Липцев и вдоль реки Муром в сторону Зеленого», — дополнили в Институте изучения войны.

Также россияне атаковали в Волчанске. Там есть подтвержденное продвижение.

«Геолокированные кадры, опубликованные 18 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центре Волчанска к северу от реки Волчья. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в Волчанском направлении на 150–600 метров. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжают наступательные действия в районе Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска). Российский военный блогер заявил, что в районе Старицы и Бугроватки (юго-западнее Волчанска) идут позиционные бои. Российские источники утверждают, что российские военнослужащие, действовавшие на Волчанском направлении, жаловались на то, что открытая местность этого района не позволяет российским боеприпасам быстро доставляться к линии фронта, вероятно, имея в виду тот факт, что российские наземные линии связи проходят по открытой местности и уязвимы для украинских перехватывающих ударов», — сообщили в ISW.

Напомним, 20 мая начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что линия фронта в Волчанске проходит по реке Волчья. А его заместитель Роман Семенуха — о том, что ВСУ контролируют 60% города.