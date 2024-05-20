ХОВА: идут бои за Волчанск, линия фронта на севере Харьковщины стабилизирована
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал об оперативной ситуации на фронте в Харьковской области.
«Линия фронта у нас на севере стабилизирована. Не допущено продвижение врага по Липецкому направлению и по Слобожанскому направлению. Наши военные продолжают боевые действия за город Волчанск, где линия фронта проходит по реке Волчья. Там оккупанты пытаются продвигаться, однако успехов нет. Наши воины пытаются отбивать дом за домом, улицу за улицей. Можно сделать вывод, что план врага относительно быстрого захвата севера нашей области — не удался, благодаря эффективным действиям наших военных», — сказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал об оперативной ситуации на фронте в Харьковской области.".