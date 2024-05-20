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ВСУ контролируют Волчанск на 60% — ХОВА

Происшествия 11:22   20.05.2024
Оксана Горун
ВСУ контролируют Волчанск на 60% — ХОВА

Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте — в районе города Волчанск и села Липцы.

«У нас продолжаются непрерывные обстрелы, враг продолжает штурмовые действия. В основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск, и на левом правом фланге города Волчанск. Только что имеем несколько прилетов КАБами по населенному пункту Липцы. Враг не оставляет попыток, особенно внутри Волчанска, вытолкнуть Вооруженные силы Украины из города. Город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются», — сказал Семенуха.

Он сообщил, что боевые действия утром были и на Купянском направлении.

«На отдельных участках Вооруженные силы Украины проводят свои штурмовые действия с целью улучшения позиций», — дополнил заместитель начальника ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте — в районе города Волчанск и села Липцы".