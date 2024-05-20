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«Только что у нас было четыре прилета по Липцам» — замначальника ХОВА Семенуха

Происшествия 11:12   20.05.2024
Оксана Горун
«Только что у нас было четыре прилета по Липцам» — замначальника ХОВА Семенуха Скриншот

Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в эфире нацмарафона рассказал об обстрелах Харьковской области.

«Больше всего, безусловно, мы страдаем от обстрелов российских Су-34, Су-35, которые КАБами обстреливают фактически все приграничье. Только у нас было где-то четыре прилета по населенному пункту Липцы», — сообщил Семенуха около 10:50 20 мая.

Он отметил, что обстрелы приграничья происходят беспрерывно. Страдают Богодуховский, Харьковский и Чугуевский районы.

«Если говорить о прилетах в Харькове, это были и КАБ, был новый модифицированный боеприпас, который называется «универсальный модифицированный планирующий боеприпас Д-30». Это прямо по самой центральной части города, по Центральному парку. Люди, погибшие в районе Черкасской Лозовой, это был прилет крылатого «Искандера». И в Купянском районе у нас есть погибшие в результате двух обстрелов из РСЗО», — проинформировал заместить начальника ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в эфире нацмарафона рассказал об обстрелах Харьковской области".