«Только что у нас было четыре прилета по Липцам» — замначальника ХОВА Семенуха

Заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха в эфире нацмарафона рассказал об обстрелах Харьковской области.

«Больше всего, безусловно, мы страдаем от обстрелов российских Су-34, Су-35, которые КАБами обстреливают фактически все приграничье. Только у нас было где-то четыре прилета по населенному пункту Липцы», — сообщил Семенуха около 10:50 20 мая.

Он отметил, что обстрелы приграничья происходят беспрерывно. Страдают Богодуховский, Харьковский и Чугуевский районы.

«Если говорить о прилетах в Харькове, это были и КАБ, был новый модифицированный боеприпас, который называется «универсальный модифицированный планирующий боеприпас Д-30». Это прямо по самой центральной части города, по Центральному парку. Люди, погибшие в районе Черкасской Лозовой, это был прилет крылатого «Искандера». И в Купянском районе у нас есть погибшие в результате двух обстрелов из РСЗО», — проинформировал заместить начальника ХОВА.