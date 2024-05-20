“Щойно в нас було 4 прильоти по Липцях” – заступник начальника ХОВА Семенуха
Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в етері нацмарафону розповів про обстріли Харківської області.
“Найбільше, безумовно, ми потерпаємо від обстрілів російських Су-34, Су-35, які КАБами обстрілюють фактично все прикордоння. Щойно в нас було десь чотири прильоти по населеному пункту Липці“, — повідомив Семенуха близько 10:50 20 травня.
Він зазначив, що обстріли прикордоння відбуваються безперервно. Страждають Богодухівський, Харківський та Чугуївський райони.
“Якщо говорити про прильоти в Харкові, це були й КАБи, був новий модифікований боєприпас, який називається “універсальний модифікований плануючий боєприпас Д-30”. Це прямо по найцентральнішій частині міста, по Центральному парку. Люди, які загинули в районі Черкаської Лозової, це був приліт крилатого “Іскандера”. І в Куп’янському районі у нас є загиблі внаслідок двох обстрілів із РСЗВ”, – перелічив Семенуха.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 11:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в етері нацмарафону розповів про обстріли Харківської області".