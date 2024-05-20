“Щойно в нас було 4 прильоти по Липцях” – заступник начальника ХОВА Семенуха

Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в етері нацмарафону розповів про обстріли Харківської області.

“Найбільше, безумовно, ми потерпаємо від обстрілів російських Су-34, Су-35, які КАБами обстрілюють фактично все прикордоння. Щойно в нас було десь чотири прильоти по населеному пункту Липці“, — повідомив Семенуха близько 10:50 20 травня.

Він зазначив, що обстріли прикордоння відбуваються безперервно. Страждають Богодухівський, Харківський та Чугуївський райони.

“Якщо говорити про прильоти в Харкові, це були й КАБи, був новий модифікований боєприпас, який називається “універсальний модифікований плануючий боєприпас Д-30”. Це прямо по найцентральнішій частині міста, по Центральному парку. Люди, які загинули в районі Черкаської Лозової, це був приліт крилатого “Іскандера”. І в Куп’янському районі у нас є загиблі внаслідок двох обстрілів із РСЗВ”, – перелічив Семенуха.