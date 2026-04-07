Ворог на паузі — Трегубов про Куп’янськ, Вовчанськ, Липці. До чого готуватися?

Російські війська зараз на паузі, намагаються перегрупуватися, але у них “не все добре”, зазначає речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. Захисники чекають, коли на деревах з’явиться листя. Тоді буде зрозуміло, як діятимуть росіяни.

“Зараз в принципі у нас не настільки активні бойові дії в цілому, як могли б бути. За вчорашню добу 18 бойових зіткнень. Це не настільки багато, як бувало взимку. Себто видно, що вони зараз на певній паузі, видно, що вони намагаються перегрупуватися, і видно, що в них не все добре, навіть на прикладі Амбарного”, — зазначив Трегубов в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він запевнив, що Куп’янськ повністю контролюється українськими військами. У місті залишається близько десятка російських військових, які ховаються в одному підвалі.

“Поводитися в такій ситуації можна тільки одним чином, намагатися якось вижити на підніжному кормі. І намагатися якось відстрілюватися тим, що ще залишається. Тому тут у плані самого Куп’янська питань немає, сам Куп’янськ контролюється українськими військами. Росіяни намагаються йти з півночі, інфільтруватися, але невеликими силами”, – розповів речник.

Натомість в районі Куп’янська-Вузлового та на лівобережжі Осколу супротивник активно атакує.

“Активно лізуть через Піщане, в бік Ківшарівки. Там є доволі таки агресивні наступальні дії, але що поробиш, війна, знищуються”, – додав Трегубов.

На Вовчанському напрямку, за його словами, ситуація без змін — просування росіян немає, хоча спроби тривають. Те саме стосується Липців — там тривають спроби інфільтрації, але це не найактуальніший напрямок.

“Станом на зараз чекаємо на те, що буде, коли погода трішки зміниться, коли піде листя на деревах. Ось тоді можуть бути нюанси. Але виходячи з того, що росіяни зараз якось, ну не знаю, здається, що в них щось не так іде загалом. Ну подивимось, як воно буде. Буквально за кілька тижнів”, — сказав Трегубов.

Відповідаючи на питання про застосування супротивником важкої бронетехніки, речник зазначив, що це відбувається дуже рідко, епізодично. Водночас він констатував активне використання росіянами БпЛА.

“Я чув, на Куп’янському напрямку з’явилися якісь нові дрони під назвою “Александр Невський”, подробиць не знаю, трошки не моя тема, але так, є активне використання, у тому числі тестування нових дронів. Але я б не сказав, що в росіян зараз по дронах відчутна перевага. Скоріше навпаки”, — підсумував Трегубов.