Бєлгородська область здобула нового керівника – ним став генерал Олександр Шуваєв, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За словами розвідників, цей вибір свідчить про слабкість кремлівської лави запасних. Генерала Олександра Шуваєва підлеглі чиновники вже охрестили «сапогом без досвіду».

«За інформацією джерел, обізнаних із процесом призначення, це був вибір без вибору, усі інші кандидати від посади в ризикований регіон навідріз відмовилися», – зазначили в Службі зовнішньої розвідки України.

Шуваєв відмітився на Північному Кавказі, Грузії, Сирії та Україні, де командував підрозділами, що скоїли воєнні злочини. Зокрема, він очолював 1-ю мотострілецькою бригадою під час захоплення Авдіївки. Саме цей підрозділ звинувачують у стратах українських військовополонених.

«Жодного досвіду цивільного управління – натомість серйозні проблеми із зловживанням алкоголем, через які, за даними джерел, і затяглася відставка його попередника В’ячеслава Гладкова. Регіон, яким Шуваєву тепер доведеться керувати, перебуває у стані керованого занепаду. Інвестиції скорочуються, будівельний сектор стагнує, ринок праці звужується, бюджет виконується з дефіцитом…бюджет на 2026 рік влада регіону склала з дефіцитом у 17,4 млрд руб. Область уже залишили до 70 тис. людей – близько 5% постійного населення», – розповіли розвідники.

Перед новим губернатором стоять амбітні завдання: забезпечити безпеку населення, відновити комунальну, транспортну та енергетичну інфраструктуру, підтримка постраждалих і ветеранів. Ще Путін вимагає зростання народжуваності. Фактично ж Шуваєв принесе війну в кожну домівку області, де блекаути, обстріли і втеча населення вже й так стали нормою, резюмують розвідники.

«Перше практичне рішення губернатора розставило пріоритети чітко. Влада припинила виплати компенсацій мешканцям, чиї автомобілі постраждали від ударів дронів і ракет. Офіційне пояснення – брак коштів. Альтернативних заходів допомоги постраждалим автовласникам не планується. Раніше працівникам бюджетної сфери скасували «окопні» надбавки (≈€ 120 на місяць). Також влада неодноразово відкладала виплату компенсацій за оренду житла для біженців. Для тих, хто ще не виїхав, це, видно, лише початок», – розповіли в Службі зовнішньої розвідки України.