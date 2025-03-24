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Удар HIMARS: ССО та ГУР знищили чотири вертольоти РФ на Бєлгородщині (відео)

Світ 13:18   24.03.2025
Вікторія Яковенко
Удар HIMARS: ССО та ГУР знищили чотири вертольоти РФ на Бєлгородщині (відео) Скриншот

Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ГУР МО, ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 в Білгородській області РФ.

«Ка-52 – ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій», – зазначили у ССО.

Воїни уточнили, що російські вертольоти ліквідували ударами HIMARS в тилу ворога, де окупанти створили замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на українські позиції.

«Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі», – зазначили захисники.

Відео: Сили спеціальних операцій ЗСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ГУР МО, ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 в Білгородській області РФ.".