Удар HIMARS: ССО та ГУР знищили чотири вертольоти РФ на Бєлгородщині (відео)
Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ГУР МО, ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 в Білгородській області РФ.
«Ка-52 – ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій», – зазначили у ССО.
Воїни уточнили, що російські вертольоти ліквідували ударами HIMARS в тилу ворога, де окупанти створили замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на українські позиції.
«Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі», – зазначили захисники.
Відео: Сили спеціальних операцій ЗСУ
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- Категорії: Світ, Фронт; Теги: белгородская область, вертолеты, ГУР МО, ссо;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ГУР МО, ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 в Білгородській області РФ.".