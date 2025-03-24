Удар HIMARS: ССО и ГУР уничтожили четыре вертолета РФ на Белгородщине (видео)

Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с ГУР МО, ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области РФ.

«Ка-52 – ударный вертолет, который враг использует для разведки и атак целей на земле. Транспортные вертолеты Ми-8 войска противника используют для перевозки личного состава и грузов, а также поддержки наземных операций», — отметили в ССО.

Воины уточнили, что российские вертолеты ликвидировали ударами HIMARS в тылу врага, где оккупанты создали замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на украинские позиции.

«Враг снова думал, что в глубоком тылу недостижим. Мы в очередной раз доказали, что для ССО нет недостижимого. Работаем дальше», – отметили защитники.

Видео: Силы специальных операций ВСУ