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Удар HIMARS: ССО и ГУР уничтожили четыре вертолета РФ на Белгородщине (видео)

Мир 13:18   24.03.2025
Виктория Яковенко
Удар HIMARS: ССО и ГУР уничтожили четыре вертолета РФ на Белгородщине (видео) Скриншот

Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с ГУР МО, ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области РФ.

«Ка-52 – ударный вертолет, который враг использует для разведки и атак целей на земле. Транспортные вертолеты Ми-8 войска противника используют для перевозки личного состава и грузов, а также поддержки наземных операций», — отметили в ССО.

Воины уточнили, что российские вертолеты ликвидировали ударами HIMARS в тылу врага, где оккупанты создали замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на украинские позиции.

«Враг снова думал, что в глубоком тылу недостижим. Мы в очередной раз доказали, что для ССО нет недостижимого. Работаем дальше», – отметили защитники.

Видео: Силы специальных операций ВСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с ГУР МО, ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области РФ.".