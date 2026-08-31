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Атака партизанов в Белгородской области: что говорят в Силах обороны

Фронт 15:04   31.08.2026
Оксана Горун
Атака партизанов в Белгородской области: что говорят в Силах обороны Скриншот

Накануне партизаны движения АТЕШ сообщили об ударе по логистике оккупантов в Белгородской области, которая обеспечивала войска на Купянском направлении. Ситуацию прокомментировал спикер бригады ДШВ.

«Любое нарушение логистики противника – это в любом случае проблема для противника. Но я не стал бы привязывать конкретную ситуацию с железной дорогой к каким-то мгновенным изменениям на переднем крае. Потому что у российской армии достаточно ресурсов, она пытается поддерживать свои группировки всеми доступными способами. Поэтому для нас важно системно влиять на их логистику и их обеспечение», — сказал в эфире нацмарафона Виталий Гнилко, начальник отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

По информации, предоставленной Гнилко, ситуация на Купянском направлении в Харьковской области радикально не меняется — как и тактика врага. Оккупанты продолжают попытки просочиться сквозь позиции украинских защитников малыми пехотными группами. Воздух наполнен дронами, которые ищут украинские позиции и пытаются повреждать логистику.

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«Сегодня поле боя – это в значительной степени противостояние технологий, разведки и скорости принятия решений», — отметил спикер десантников.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 15:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне партизаны движения АТЕШ сообщили об ударе по логистике оккупантов в Белгородской области. Ситуацию прокомментировал спикер бригады ДШВ".