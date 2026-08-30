На Харьковщине простились с полицейским, погибшим от ракетного удара

30 августа в последний путь провели старшего лейтенанта Алексея Загваздина. Он погиб в результате российского ракетного удара по благотворительному забегу в селе Натальино на Харьковщине.

«29 августа во время исполнения служебных обязанностей в Берестинском районе Алексей попал под вражеский баллистический обстрел. В результате удара полицейский получил травмы, несовместимые с жизнью. Алексей Загваздин посвятил службе в Национальной полиции Украины семь лет. За это время работал в подразделениях логистики, дознания и превенции. Последним местом его службы стал сектор превенции Берестинского районного отдела полиции, где он исполнял обязанности полицейского офицера громады», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Первый заместитель начальника ГУНП в Харьковской области – начальник следственного управления Андрей Шарнин подчеркнул, что Алексей достойно нес службу и был человеком, на которого всегда можно положиться. Ему навсегда 31 год. У Загваздина остались жена, мать и сестра.

Напомним, досудебное расследование из-за ракетного удара по Натальино ведут по ч. 3 ст. 367 УК Украины — «служебная халатность, повлекшая гибель людей». Полиция и прокуратура изучают обстоятельства проведения забега, который анонсировали в соцсетях громады с указанием времени и места проведения. Из-за этого ракетного удара погибли три человека.