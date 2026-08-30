На Харківщині простилися з поліціянтом, який загинув від ракетного удару

30 серпня в останню путь провели старшого лейтенанта Олексія Загваздіна. Він загинув внаслідок російського ракетного удару по благодійному забігу в селі Наталине на Харківщині.

“29 серпня під час виконання службових обов’язків у Берестинському районі Олексій потрапив під ворожий балістичний обстріл. Внаслідок удару поліцейський отримав травми, несумісні з життям. Олексій Загваздін присвятив службі в Національній поліції України сім років. За цей час працював у підрозділах логістики, дізнання та превенції. Останнім місцем його служби став сектор превенції Берестинського районного відділу поліції, де він виконував обов’язки поліцейського офіцера громади“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Перший заступник начальника ГУНП у Харківській області – начальник слідчого управління Андрій Шарнін наголосив, що Олексій гідно ніс службу та був людиною, на яку завжди можна покластися. Йому назавжди 31 рік. У Загваздіна залишилися дружина, мати та сестра.

Нагадаємо, досудове розслідування через ракетний удар по Наталиному ведуть за ч. 3 ст. 367 КК України – “службова недбалість, що спричинила загибель людей”. Поліція та прокуратура вивчають обставини проведення забігу, який анонсували в соцмережах громади із зазначенням часу та місця проведення. Через цей ракетний удар загинули троє людей.