Водіїв попереджають: на дорогах з’являться фантоми (відео)

Автомобілі Патрульної поліції “фантоми” вже 31 серпня виїдуть на дороги Києва та Київської області, а потім з’являться і в інших регіонах країни. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху”, – пояснив Білошицький.

“Фантоми” оснащені системами контролю швидкості, які працюють і коли автомобіль-“шпигун” їде, і коли стоїть. Причому фіксувати порушення ця техніка може у двох напрямках руху: попутному та зустрічному. Також у “фантомів” є дві відеокамери.

“Вони здатні фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. У випадку фіксації найбільш зухвалих правопорушень (наприклад, створення аварійної ситуації) інспектори, які перебувають у “фантомі”, можуть зупинити порушника”, – зазначив Білошицький.

Загалом же зупиняти водія-порушника не входить до завдань “фантомів”. Про те, що “вас зняла прихована камера”, водії дізнаються в момент, коли отримають штраф.

“Головна мета “фантомів” – зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України. У планах – збільшення кількості фантомів і їхньої присутності на дорогах”, – анонсував начальник Департаменту патрульної поліції.

Нагадаємо, в липні на Харківщині сталося 257 ДТП, з яких 76 — із постраждалими. Внаслідок аварій 14 людей загинули, ще 86 отримали травми. За сім місяців 2026 року в регіоні зареєстрували 1840 ДТП, у тому числі 380 з постраждалими. Внаслідок аварій за цей період загинули 54 особи, 498 отримали травми.