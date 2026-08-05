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Близько 100 балістичних ракет на місяць може запускати РФ – Бескрестнов

Події 18:31   05.08.2026
Сергій Бескрестнов
радник президента України
Близько 100 балістичних ракет на місяць може запускати РФ – Бескрестнов Фото: Сергій Бескрестнов/фейсбук

За моїми оцінками, десь 100 балістичних ракет щомісяця ворог може запускати по нас. Зараз ця щільність збільшена, тому що їм потрібна показова реакція… У кого є бізнес, у кого є склади, намагайтеся диверсифікувати ризики. Намагайтеся зробити так, щоб у вас не був дуже великий трафік, який привертатиме увагу ворога до ваших об’єктів. Якщо у вас є парк транспорту, не треба, щоб кілька сотень фур паркувалося на одному майданчику. Та намагайтеся перебудовувати канали логістики.

Автор: Сергій Бескрестнов, радник президента України

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 18:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Сергій Бескрестнов, радник президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "За моїми оцінками, десь 100 балістичних ракет щомісяця ворог може запускати по нас. Зараз ця щільність збільшена, тому що їм…".