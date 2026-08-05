Близько 100 балістичних ракет на місяць може запускати РФ – Бескрестнов

За моїми оцінками, десь 100 балістичних ракет щомісяця ворог може запускати по нас. Зараз ця щільність збільшена, тому що їм потрібна показова реакція… У кого є бізнес, у кого є склади, намагайтеся диверсифікувати ризики. Намагайтеся зробити так, щоб у вас не був дуже великий трафік, який привертатиме увагу ворога до ваших об’єктів. Якщо у вас є парк транспорту, не треба, щоб кілька сотень фур паркувалося на одному майданчику. Та намагайтеся перебудовувати канали логістики.