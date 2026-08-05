Удари по Києву наближають поразку РФ, а не перемогу Путіна – Фурса

Ці удари не приносять росіянам перемоги… І це не змінює основної ідеї протистояння – виснаження економіки Росії… Виснажується економіка фактом самої війни. Фактом витрачання всіх ресурсів на війну. Тож навіть ті ночі, якими Путін закидує Київ балістикою, наближають поразку Росії, а не перемогу Путіна. Як би парадоксально це не звучало. Бо Путін здатен знищити конкретний склад чи конкретний бізнес. Але не здатен підірвати макрофінансову стабільність України. Бо ми маємо постійну підтримку. А от макрофінансову стійкість Росії він підірвати може. І постійно цим займається.