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Удари по Києву наближають поразку РФ, а не перемогу Путіна – Фурса

Економіка 18:27   05.08.2026
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Удари по Києву наближають поразку РФ, а не перемогу Путіна – Фурса

Ці удари не приносять росіянам перемоги… І це не змінює основної ідеї протистояння – виснаження економіки Росії… Виснажується економіка фактом самої війни. Фактом витрачання всіх ресурсів на війну. Тож навіть ті ночі, якими Путін закидує Київ балістикою, наближають поразку Росії, а не перемогу Путіна. Як би парадоксально це не звучало. Бо Путін здатен знищити конкретний склад чи конкретний бізнес. Але не здатен підірвати макрофінансову стабільність України. Бо ми маємо постійну підтримку. А от макрофінансову стійкість Росії він підірвати може. І постійно цим займається.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 18:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ці удари не приносять росіянам перемоги… І це не змінює основної ідеї протистояння – виснаження економіки Росії… Виснажується економіка фактом…".