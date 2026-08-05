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“Вони все одно били б” – начальник ЦПД про російську атаку на Київ

Події 18:21   05.08.2026
Андрій Коваленко
керівник ЦПД РНБО
“Вони все одно били б” – начальник ЦПД про російську атаку на Київ Фото: Андрій Коваленко/інстаграм

Важливо зрозуміти логіку: обмежити російські обстріли сьогодні можливо лише посиленням власних, стабільністю ударів по рф. Дехто може сказати, що це не працює, бо вони ж продовжують бити по містах, по бізнесу. І тут важливо з розумом відповісти собі на питання: “А раніше не обстрілювали? А не вони це все почали?” – і також задуматися, можливо, вони все одно били б, як раніше, просто в одні ворота, як це було тривалий час? Саме так, росія била б все одно і точно не мала б наміру зупинятися.

Автор: Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 18:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важливо зрозуміти логіку: обмежити російські обстріли сьогодні можливо лише посиленням власних, стабільністю ударів по рф. Дехто може сказати, що це…".