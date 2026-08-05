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У Києві та області 15 загиблих, стався витік аміаку – забруднене повітря

Події 07:34   05.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Києві та області 15 загиблих, стався витік аміаку – забруднене повітря

Вночі 5 серпня росіяни масово обстріляли Київ та область. Ворог атакував балістикою та безпілотниками – внаслідок ударів загинули 15 людей, десятки постраждалих, серед поранених є важкі. Досі рятувальники ліквідують наслідки у Броварському, Бучанському та Фастівському районах – вирують пожежі на складах та підприємствах. 

Начальник Київської ОДА Тимур Ткаченко назвав цю атаку одну з найтрагічніших за весь період війни – внаслідок ударів загинули щонайменше 14 людей, ще 34 – отримали поранення.

Обстріл Києва 5 серпня

Тим часом, за інформацією мера Віталія Кличка, у столиці загинула одна людина, 24 – постраждали.

Обстріл Києва 5 серпня

У Голосіївському районі сталося руйнування в приватному житловому будинку. Під завалами можуть бути люди. Також у Голосіївському районі, внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку, – уточнив Кличко.

Обстріл Києва 5 серпня

Внаслідок витоку аміаку по всьому Києву спостерігається високий рівень забруднення повітря. Здебільшого індекси якості повітря (AQI) досягли помаранчевого та червоного рівня небезпеки. За норми до 50 в Оболонському та Святошинському районі ці показники піднялися до 140 та 174.

 

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ударів, додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2026 в 07:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 5 серпня росіяни масово обстріляли Київ та область.".