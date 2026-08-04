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У КП “Центр поводження з тваринами” з’явилося укриття

Суспільство 11:05   04.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У КП “Центр поводження з тваринами” з’явилося укриття Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомляють, що на території КП “Центр поводження з тваринами” встановили укриття від обстрілів.

Укриття встановили у КП "Центр поводження з тваринами"
Фото: ХМР

Тепер, зазначили у мерії, під час обстрілів та повітряних тривог співробітникам та відвідувачам підприємства буде, де сховатися.

Укриття встановили у КП "Центр поводження з тваринами"
Фото: ХМР

В укритті можуть знаходитись одночасно до 60 людей зі своїми тваринами“, – додали у міськраді.

Укриття встановили у КП "Центр поводження з тваринами"
Фото: ХМР

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що спеціальне укриття для музейних експонатів і культурних цінностей, які неможливо евакуювати через ризик їхнього руйнування, можуть побудувати на Харківщині. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, вартість такого об’єкта перевищить 200 мільйонів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 11:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомляють, що на території КП “Центр поводження з тваринами” встановили укриття від обстрілів.".