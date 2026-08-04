У КП “Центр поводження з тваринами” з’явилося укриття

У пресслужбі мерії повідомляють, що на території КП “Центр поводження з тваринами” встановили укриття від обстрілів.

Тепер, зазначили у мерії, під час обстрілів та повітряних тривог співробітникам та відвідувачам підприємства буде, де сховатися.

“В укритті можуть знаходитись одночасно до 60 людей зі своїми тваринами“, – додали у міськраді.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що спеціальне укриття для музейних експонатів і культурних цінностей, які неможливо евакуювати через ризик їхнього руйнування, можуть побудувати на Харківщині. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, вартість такого об’єкта перевищить 200 мільйонів.