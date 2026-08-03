«У Харкові вже запізно»: Синєгубов – про запуск тестового етапу купола від FPV

Першу тестову ділянку купола від FPV-дронів на оптоволокні навколо Харкова, який розробляють разом із 2-м корпусом НГУ «Хартія», планують реалізувати за три тижні, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, від ідеї розгортати захисні засоби безпосередньо у місті відмовилися свідомо.

«Ми її тестуємо не в самому місті, бо в місті це вже запізно, тому що щось буде прилітати все одно. Це ми будуємо навколо міста Харкова і по півночі, і по північно-східному напрямку, і по північно-західному напрямку», — пояснив очільник ХОВА.

Відео: національний телемарафон

Для запуску стартового етапу раніше передбачили часткове фінансування.

«Деталі розказати поки не можемо, однак ми виділили вже перші 7 мільйонів гривень з обласного бюджету з 30. Саме така сума фактично буде коштувати перший етап, перший так званий рубіж. Він буде направлений на боротьбу з дронами на оптоволокні», — зазначив Синєгубов.

Очікується, що випробування першої ділянки завершать найближчими тижнями.

«Це дуже важливо, тому що ворог намагається тероризувати місто Харків і вражає критичну інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, житлові будинки, автомобілі тощо. Тому вживаємо таких заходів і далі будемо дивитися на ефективність. Воно ефективно буде однозначно, і далі просто будемо поширювати навколо міста Харкова, там де найнебезпечніші ділянки. Намагаємося реалізувати цей об’єкт за три тижні. Це будуть вже перші результати, і далі будемо масштабувати на іншу нашу територію», — підсумував начальник ОВА.

Нагадаємо, в інтерв’ю радіо «Хартія» начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що Харків захищатимуть не лише антидроновими сітками. Вони невдовзі мають з’явитися на північних околицях, зокрема на Харківському шосе, що веде до П’ятихаток. У планах — мобільні вогневі групи, які полюватимуть саме на FPV. Але головний проєкт, на який зараз покладають надії, — експериментальний купол від дронів на оптоволокні. Його розробляють разом із 2-м корпусом НГУ «Хартія». Подібні технології захисту застосовують на фронті, і вони вже довели свою ефективність. У Харкові купол випробують на окремій ділянці території. Якщо спрацює — поширюватимуть далі.