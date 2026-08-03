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Скільки АЗС пошкодила РФ у Харкові та області – Синєгубов назвав нові цифри

Записано 18:55   03.08.2026
Олена Нагорна
Скільки АЗС пошкодила РФ у Харкові та області – Синєгубов назвав нові цифри

137 автозаправних станцій зазнали ударів в області від початку року, понад 30 — у самому Харкові, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попри прицільні обстріли, дефіциту пального в регіоні немає.

«Крім того, є план „Б“ — як мінімум забезпечити у нас екстрену швидку медичну допомогу, підрозділи ДСНС, підрозділи Національної поліції пальним», — зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон

Паралельно область домовляється про спрощення процедур із Кабміном.

«Ведемо перемовини з урядом для того, щоб були внесені оперативні зміни щодо ліцензійних умов відпуску пального. Це ми адекватно реагуємо на ті виклики, які є, для того, щоб оперативно довезти пальне і мати змогу його продати, відпустити для нашого цивільного населення і забезпечити таким чином людей», — повідомив очільник ОВА.

З операторами АЗС працюють над встановленням укриттів та пасивного захисту: антидронових сіток та габіонів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 18:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "137 автозаправних станцій зазнали ударів в області від початку року, понад 30 — у самому Харкові.".