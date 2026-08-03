П’ять будинків на місці руїн: яким буде новий мікрорайон на Північній Салтівці

Ділянку на вулиці Метробудівників у Харкові, де раніше демонтували зруйновані внаслідок обстрілів багатоповерхівки, обрали експериментальним майданчиком для відбудови. Там запланували мікрорайон із п’яти семиповерхівок на 273 квартири.

Проєкт розробляють науковці Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова на основі ідей бюро британського архітектора Нормана Фостера. А фінансують цю роботу коштом гранту Європейської економічної комісії ООН (UNECE). Про особливості проєкту, безпеку мешканців та майбутній вигляд Північної Салтівки МГ “Об’єктив” розповів ректор вишу Ігор Білецький.

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Мікрорайон для сімей та бізнесу

Проєкт передбачає будівництво п’яти семиповерхових споруд із дитячим садком та повністю облаштованою інфраструктурою.

«Там є магазини, там є вбудовані комерційні і обслуговуючі приміщення, і загалом це буде 273 квартири», — розповів Білецький.

За його словами, проєкт став можливим завдяки співпраці з Харківською міськрадою, яка виступала замовником у конкурсі UNECE. Університет виграв його завдяки залученню понад 70 фахівців-ліцензіатів, і наразі їхня робота фінансується в межах гранту.

Співпраця з бюро Нормана Фостера

У 2024 році відбувся міжнародний конкурс проєктів відновлення Північної Салтівки, за підсумками якого журі під головуванням британського архітектора Нормана Фостера обрало трьох переможців. Мер Ігор Терехов коментував МГ «Об’єктив», що той конкурс та нова робота науковців університету повністю перегукуються.

«У нас вже є співпраця з університетом міського господарства імені Бекетова. Ми розробляємо спільний проєкт щодо Північної Салтівки. І співфінансування його є. Ми залучили гранти уряду Німеччини, але і власні кошти також витрачаємо», – зазначав міський голова.

Ідея науковців базується безпосередньо на напрацюваннях бюро Нормана Фостера.

«Я так розумію, що його бюро вибрало найкращі ідеї з цього конкурсу, консолідувало, і ми на них, на цих ідеях, базуємо свій проєкт. Це було якраз і вимогою нашого гранту», — пояснив Білецький.

Скління та безпека

У проєкті передбачено чимало скління. За словами ректора, це відповідає світовим нормам: «Ми ж проєктуємо це для життя. Оскільки ми кожного тижня звітуємо і дивимося, куди ми рухаємося з цим проєктом з UNECE, то ці норми світового рівня. Там не буде все зі скла, але досить великі скляні лоджії, де можна хоч зимовий сад, хоч що завгодно зробити».

Безпеку мешканців планують забезпечити підземними просторами.

«Там будуть паркінги і ще багато технологічних зон, які будуть облаштовані як подвійне призначення. Максимально компактно, максимально зручно і максимально технологічно», – говорить Білецький.

Енергозабезпечення та архітектурні норми

На другому етапі проєктування конструктори визначатимуть енергозабезпечення мікрорайону з урахуванням наявних можливостей на Північній Салтівці.

«Хотілося б, щоб і електроживлення було автономним, хотілося б, щоб це була ідея „енергетичного острова“, яка запроваджується в Харкові. Це і індивідуальне опалення, і індивідуальне електроживлення, це і газ», — зазначив ректор.

Вибір висоти у сім поверхів зумовлений вимогами «блакитних ліній» — норм, аби мешканці бачили небо.

На питання, як новий мікрорайон впишеться в оточення вищих панельних домів, деякі з яких були відбудовані та пофарбовані в яскраві кольори, Білецький відповів: «Усе буде органічно. Всі будинки на Північній Салтівці рано чи пізно будуть реконструйовані. Рано чи пізно всі вони будуть з енергозберігаючим фасадом, вони будуть іншого вигляду, вони будуть по-іншому пофарбовані. Вся Північна Салтівка буде реконструйована до європейського рівня. Це в довготривалій перспективі, але ж ми працюємо якраз на довготривалу перспективу».

Коментуючи дискусію щодо доцільності будівництва на Північній Салтівці, а не в більш віддалених від кордону районах, ректор наголосив, що вона є найбільш постраждалою частиною міста, тому починати варто саме з неї. Усі зауваження мешканці зможуть висловити під час майбутніх громадських слухань, після чого їх врахує міськрада.

Житло та реалізація проєкту

Квартири у новому мікрорайоні зможуть придбати усі охочі, зокрема за сертифікатом «єВідновлення». Крім того, 10% помешкань передбачено під соціальне житло.

«Це те, яке місто безплатно комусь зможе надати — медикам, вчителям, багатодітним. Це визначить мерія самостійно», — додав ректор.

Повний комплект проєктно-кошторисної документації науковці мають видати до кінця року.



«А далі, я так розумію, коли буде донор, коли будуть гроші і коли буде безпекова ситуація. Хоча будувати можна прямо зараз, — підсумував Ігор Білецький. — Харків рухається туди, куди йому потрібно рухатися, до сучасного європейського міста. І тільки так ми можемо повернути наших громадян. Коли вони побачать, що повернутися на Північну Салтівку — це круто. От людина живе десь в Європі, має 20 квадратних метрів житла, а повертається, а там зовсім інші умови, і вони набагато кращі. Там поряд з цим мікрорайоном — Манжосів яр, він теж буде реконструйований рано чи пізно до такого ж рівня, як Саржин яр. Це буде місто, де буде круто жити».

За попередніми підрахунками, вартість будівництва становитиме 35 мільйонів євро. У пошуках інвесторів Терехов цього року презентував проєкт у Гданську та Баку.