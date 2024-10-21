Британці перемогли у конкурсі з відновлення Північної Салтівки у Харкові

Автори 259 проєктів із 53 країн боролися у міжнародному конкурсі «Kharkiv Housing Challenge» з відновлення Північної Салтівки, повідомила Харківська міськрада.

Журі конкурсу очолював британський архітектор Норман Фостер, відібрали три найкращі проєкти.

Переміг проєкт «Зцілення Харкова: від руїн до відродження» (Великобританія), який фокусується на зміцненні будівель за допомогою перероблених матеріалів місцевого виробництва, підвищеної безпеки, доступності та теплоізоляції, а також розширення житлового простору завдяки зимовим садам та терасам.

Друге місце посів проєкт «Цвітіння назустріч сонцю» (Китай), який передбачає розширення житла новими фасадами, додавання балконів для озеленення та ін.

Третє місце посів проєкт «Modus Vita» (Туреччина), який пропонує модульну систему підземних укриттів із використанням високоміцних бетонних панелей, у тому числі для проведення громадських заходів.

Також окремо відзначили ще шість проєктів, ідеї яких можуть бути корисними для подальшого відновлення Харкова.

«Перед нами стоїть завдання об’єднати найкращі рішення у цілісний комплекс. У когось були представлені унікальні рішення щодо відновлення фасадів, в інших – з будівництва укриттів. Хтось запропонував інноваційний підхід щодо підвищення енергоефективності, а хтось наголосив на методах реконструкції зруйнованих будівель чи інтеграції елементів для сталого розвитку», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Мер повідомив, що вже наступного року місто почне перетворювати ці проєкти на реальні дизайн-рішення, які потім будуть втілені у будівництві. За його словами, процедури щодо подальшого фінансування вже проводяться.

Конкурс є частиною спільної роботи міської влади та Фонду Нормана Фостера щодо розробки концепції Генерального плану Харкова у співпраці з Європейською економічною комісією ООН за фінансової підтримки уряду Німеччини. Переможці конкурсу отримають грошові винагороди: 6 тис. євро – за перше місце, 3 тис. євро – за друге, 1 тис. євро – за третє.