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РФ маскує дрони під українські: такі “молнии” бачили на Харківщині (відео)

Фронт 12:42   11.11.2026
Вікторія Яковенко
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РФ маскує дрони під українські: такі “молнии” бачили на Харківщині (відео) Скриншот

Воїни зенітного ракетного дивізіону 57-ї ОМПБр повідомили, що окупанти почали маскувати свої ударні дрони під українські. Зокрема, захисникам вдалося перехопити дві ворожі «молнии» на Вовчанському напрямку, на яких чітко видно синьо-жовту символіку.

“Нагадаємо, що прикриватися символікою противника — військовий злочин згідно норм міжнародного гуманітарного права. Але коли це росіян зупиняло?”, – написали бійці.

Відео: зенітний ракетний дивізіон 57-ї ОМПБр

Нагадаємо, військові вже працюють над протидією російським дронам на радіокеруванні, які долітають до Харкова. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, відповідні рішення вже ухвалені. Він зазначив, що ворожа мета – терор місцевого населення.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 12:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни зенітного ракетного дивізіону 57-ї ОМПБр повідомили, що окупанти почали маскувати свої ударні дрони під українські.".