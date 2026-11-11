РФ маскує дрони під українські: такі “молнии” бачили на Харківщині (відео)

Воїни зенітного ракетного дивізіону 57-ї ОМПБр повідомили, що окупанти почали маскувати свої ударні дрони під українські. Зокрема, захисникам вдалося перехопити дві ворожі «молнии» на Вовчанському напрямку, на яких чітко видно синьо-жовту символіку.

“Нагадаємо, що прикриватися символікою противника — військовий злочин згідно норм міжнародного гуманітарного права. Але коли це росіян зупиняло?”, – написали бійці.

Відео: зенітний ракетний дивізіон 57-ї ОМПБр

Нагадаємо, військові вже працюють над протидією російським дронам на радіокеруванні, які долітають до Харкова. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, відповідні рішення вже ухвалені. Він зазначив, що ворожа мета – терор місцевого населення.