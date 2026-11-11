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Завербували через фейковий акаунт жінки: піймали інформатора РФ – СБУ

Суспільство 12:11   11.11.2026
Вікторія Яковенко
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Завербували через фейковий акаунт жінки: піймали інформатора РФ – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, наводив атаки окупантів на запасні командні пункти, склади та бойові позиції СОУ на Ізюмському напрямку.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку близьких стосунків у профільних телеграм-чатах.

«Для залучення чоловіка до співпраці вони створили фейковий акаунт «жінки», яка встановила з ним зв’язок і координувала його злочинні дії. Задокументовано, як за дорученням «знайомої» фігурант обходив місцевість, щоб виявити і передати ворогу місця зосередження особового складу і техніки українських військ», – зазначили силовики.

Крім цього, додали в СБУ, чоловік відстежував для окупантів основні маршрути руху бронеколон Сил оборони у напрямку передової.

Після розвідвилазок інформатор записував для «онлайн-подруги» голосові повідомлення з детальним описом військових об’єктів у прифронтовій зоні, розповіли правоохоронці.

Фігуранта затримали у нього вдома. Силовики убезпечили пункти базування та напрямки руху оборонців Ізюмщини та суміжних з’єднань українських захисників.

В СБУ кажуть: під час обшуку у чоловіка вилучили смартфон із чатом у месенджері, в якому він контактував з російськими спецслужбістами через «кураторку».

Фігуранту повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ), повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 12:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, наводив атаки окупантів на запасні командні пункти, склади та бойові позиції СОУ на Ізюмському напрямку.".