Завербували через фейковий акаунт жінки: піймали інформатора РФ – СБУ

Правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, наводив атаки окупантів на запасні командні пункти, склади та бойові позиції СОУ на Ізюмському напрямку.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку близьких стосунків у профільних телеграм-чатах.

«Для залучення чоловіка до співпраці вони створили фейковий акаунт «жінки», яка встановила з ним зв’язок і координувала його злочинні дії. Задокументовано, як за дорученням «знайомої» фігурант обходив місцевість, щоб виявити і передати ворогу місця зосередження особового складу і техніки українських військ», – зазначили силовики.

Крім цього, додали в СБУ, чоловік відстежував для окупантів основні маршрути руху бронеколон Сил оборони у напрямку передової.

Після розвідвилазок інформатор записував для «онлайн-подруги» голосові повідомлення з детальним описом військових об’єктів у прифронтовій зоні, розповіли правоохоронці.

Фігуранта затримали у нього вдома. Силовики убезпечили пункти базування та напрямки руху оборонців Ізюмщини та суміжних з’єднань українських захисників.

В СБУ кажуть: під час обшуку у чоловіка вилучили смартфон із чатом у месенджері, в якому він контактував з російськими спецслужбістами через «кураторку».

Фігуранту повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ), повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.