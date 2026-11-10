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Чи буде евакуація населення з Ізюма, розповів Синєгубов

Суспільство 20:38   10.11.2026
Оксана Якушко
Олена Нагорна
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Чи буде евакуація населення з Ізюма, розповів Синєгубов

Евакуацію з міста Ізюм оголошувати доки не будемо, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції.

«У нас є чіткі підстави для евакуації населення. Їх три всього, і жодної з них наразі немає. Це ані просування фронту, ані загрози захоплення цього міста, ані загрозу перекриття автошляхів і можливих шляхів евакуації з цього міста», – пояснив Синєгубов.

Він заявив, що ХОВА забезпечить тимчасовим помешканням для проживання усіх людей, кому необхідно виїхати.

Наразі в Ізюмі потрібно розв’язати чимало питань щодо оперативного відновлення пошкоджених багатоповерхівок.

«Є величезні запити від людей, хоча б відновити місця загального користування, щоб люди змогли отримати компенсації по єВідновленню, тому що програма продовжує працювати. І враховуючи ті колосальні руйнування, які є по Ізюму, ми маємо активізувати роботу в цьому напрямку», – заявив очільник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 20:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуацію з міста Ізюм оголошувати доки не будемо, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції.".