Чи буде евакуація населення з Ізюма, розповів Синєгубов
Евакуацію з міста Ізюм оголошувати доки не будемо, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції.
«У нас є чіткі підстави для евакуації населення. Їх три всього, і жодної з них наразі немає. Це ані просування фронту, ані загрози захоплення цього міста, ані загрозу перекриття автошляхів і можливих шляхів евакуації з цього міста», – пояснив Синєгубов.
Він заявив, що ХОВА забезпечить тимчасовим помешканням для проживання усіх людей, кому необхідно виїхати.
Наразі в Ізюмі потрібно розв’язати чимало питань щодо оперативного відновлення пошкоджених багатоповерхівок.
«Є величезні запити від людей, хоча б відновити місця загального користування, щоб люди змогли отримати компенсації по єВідновленню, тому що програма продовжує працювати. І враховуючи ті колосальні руйнування, які є по Ізюму, ми маємо активізувати роботу в цьому напрямку», – заявив очільник ХОВА.