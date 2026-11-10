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Новини Харкова 10 листопада 2026 року – головне за день

Якщо вам цікава новина: «Чи буде евакуація населення з Ізюма, розповів Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 20:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуацію з міста Ізюм оголошувати доки не будемо, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції.".