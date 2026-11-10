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Побив матір до смерті, а тіло заховав в підвалі: вирок чоловіку на Харківщині

Суспільство 15:21   10.11.2026
Вікторія Яковенко
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Побив матір до смерті, а тіло заховав в підвалі: вирок чоловіку на Харківщині

Чоловік «сяде» на дев’ять років. Слідство довело, що він до смерті побив власну матір та намагався приховати злочин.

За даними Харківської обласної прокуратури, це сталося у грудні 2021-го року в місті Берестин.

«Перебуваючи у кімнаті гуртожитку, чоловік під час сварки зі своєю 61-річною матір’ю ударив її кулаками в голову, шию та тулуб. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла», – розповіли правоохоронці.

Встановлено, що чоловік намагався приховати злочин – вночі загорнув тіло в ковдру, переніс його до підвалу покинутої сусідньої будівлі та засипав побутовим сміттям. Сусідам та знайомим брехав, що мати нібито виїхала до родичів у РФ.

Тіло жінки знайшли лише на початку лютого 2022 року. Тоді чоловіка і затримали.

У суді, додали в прокуратурі, фігурант свою вину не визнав, від дачі показань відмовився.

Суд визнав його винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої.

Нагадаємо, раніше вирок отримав 48-річний житель Харківщини. Слідство довело, що він побив співмешканку та спричинив смертельні травми своїй матері.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 15:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний чоловік «сяде» на дев’ять років. Слідство довело, що він до смерті побив власну матір та намагався приховати злочин.".