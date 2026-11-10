Побив матір до смерті, а тіло заховав в підвалі: вирок чоловіку на Харківщині
Чоловік «сяде» на дев’ять років. Слідство довело, що він до смерті побив власну матір та намагався приховати злочин.
За даними Харківської обласної прокуратури, це сталося у грудні 2021-го року в місті Берестин.
«Перебуваючи у кімнаті гуртожитку, чоловік під час сварки зі своєю 61-річною матір’ю ударив її кулаками в голову, шию та тулуб. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла», – розповіли правоохоронці.
Встановлено, що чоловік намагався приховати злочин – вночі загорнув тіло в ковдру, переніс його до підвалу покинутої сусідньої будівлі та засипав побутовим сміттям. Сусідам та знайомим брехав, що мати нібито виїхала до родичів у РФ.
Тіло жінки знайшли лише на початку лютого 2022 року. Тоді чоловіка і затримали.
У суді, додали в прокуратурі, фігурант свою вину не визнав, від дачі показань відмовився.
Суд визнав його винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої.
Нагадаємо, раніше вирок отримав 48-річний житель Харківщини. Слідство довело, що він побив співмешканку та спричинив смертельні травми своїй матері.