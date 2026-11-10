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Избил мать до смерти, тело спрятал в подвале: приговор мужчине на Харьковщине

Общество 15:21   10.11.2026
Виктория Яковенко
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Избил мать до смерти, тело спрятал в подвале: приговор мужчине на Харьковщине

Мужчина «сядет» на девять лет. Следствие доказало, что он до смерти избил свою мать и пытался скрыть преступление.

По данным Харьковской областной прокуратуры, это произошло в декабре 2021 года в городе Берестин.

«Находясь в комнате общежития, мужчина во время ссоры со своей 61-летней матерью ударил ее кулаками по голове, шее и туловищу. В результате полученных травм потерпевшая умерла», — рассказали правоохранители.

Установлено, что мужчина пытался скрыть преступление — ночью завернул тело в одеяло, перенес его в подвал заброшенного соседнего здания и засыпал бытовым мусором. Соседям и знакомым лгал, что мать якобы уехала к родственникам в РФ.

Тело женщины обнаружили только в начале февраля 2022 года. Тогда мужчину и задержали.

В суде, добавили в прокуратуре, фигурант своей вины не признал, от дачи показаний отказался.

Суд признал его виновным в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей.

Напомним, ранее приговор вынес 48-летний житель Харьковщины. Следствие доказало, что он избил сожительницу и причинил смертельные травмы своей матери.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 15:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний мужчина «сядет» на девять лет. Следствие доказало, что он до смерти избил свою мать и пытался скрыть преступление.".