На Харківщині запровадили аварійні відключення світла
Вранці 10 листопада в АТ “Харківобленерго” повідомили про запровадження аварійних відключень світла.
“Мережеві обмеження зумовлені складною ситуацією в Об’єднаній енергетичній системі України внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів”, – пояснили енергетики.
Вони також просять споживачів з розумінням поставитися до відключень і, за можливістю, скоротити споживання електроенергії.
“Також нагадуємо про необхідність суворого дотримання правил електробезпеки”, – зазначили в обленерго.
Паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.