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На Харківщині запровадили аварійні відключення світла

Суспільство 11:08   10.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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На Харківщині запровадили аварійні відключення світла Фото: ХМР

Вранці 10 листопада в АТ “Харківобленерго” повідомили про запровадження аварійних відключень світла. 

“Мережеві обмеження зумовлені складною ситуацією в Об’єднаній енергетичній системі України внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів”, – пояснили енергетики.

Вони також просять споживачів з розумінням поставитися до відключень і, за можливістю, скоротити споживання електроенергії.

“Також нагадуємо про необхідність суворого дотримання правил електробезпеки”, – зазначили в обленерго.

Паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 11:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 листопада В АТ “Харківобленерго” повідомили про запровадження аварійних відключень світла. ".