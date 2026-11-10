Без боїв на Куп’янщині: як минула доба на фронті в Харківській області

Протягом минулої доби в Харківській області зафіксували шість бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів біля Охрімівки, Хрипунів, Малої Вовчої, Стариці та Чугунівки.

На Куп’янському – ворог активності не проявляв.

Втрати ЗС РФ на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційного удару, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7709 дронів-камікадзе та здійснили 2354 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у ГШ.