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Без боїв на Куп’янщині: як минула доба на фронті в Харківській області

Україна 08:10   10.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Без боїв на Куп’янщині: як минула доба на фронті в Харківській області

Протягом минулої доби в Харківській області зафіксували шість бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів біля Охрімівки, Хрипунів, Малої Вовчої, Стариці та Чугунівки.

На Куп’янському – ворог активності не проявляв.

Втрати ЗС РФ на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційного удару, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7709 дронів-камікадзе та здійснили 2354 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби в Харківській області зафіксували шість бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.".