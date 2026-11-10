Сітки на дорозі до полігону в Дергачах: як захищатимуть сміттєвози від FPV

У Дергачівській та Малоданилівській громадах російські FPV-дрони полюють на комунальну техніку. Очільники громад навіть звернулися до місцевих жителів із проханням викидати менше сміття. Ситуацію прокоментували у ХОВА.

“У нас є в планах, ми розглядаємо це питання, однак першу чергу ми маємо захистити саме людей”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 10 листопада, відповідаючи на питання про захист антидроновими сітками дороги до Дергачівського сміттєвого полігону.

Він також зазначив, що керівництво області співпрацює з громадами щодо встановлення антидронових сіток, щоб убезпечити, у тому числі комунальну техніку. Ідуть роботи також із фізичного захисту транспорту – його обшивки за зразком автомобілів ДСНС (антидроновими решітками).

“По-перше, ми маємо забезпечити вчасне виявлення. Ми зараз отримуємо, в тому числі спецобладнання для виявлення – радари та все інше, які ми замовляли ще 2,5 року тому. Ми проплачували їх, понад 100 мільйонів ми виділили коштів на ці напрямки, передбачаючи та розуміючи наше слабке місце, що це потрібно. Для розуміння, якщо ми зараз будемо замовляти цю техніку, ми її отримаємо десь приблизно у 2029 році. Тому, звичайно, що ми тут працюємо системно, постійно реагуємо на запити наших військових, чого не вистачає. Тобто виявлення й оповіщення людей – це, перш за все”, – підкреслив Синєгубов.