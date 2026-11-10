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«Свято продовжується у тварин»: куди поділи гарбузи в екопарку під Харковом

Суспільство 14:45   10.11.2026
Вікторія Яковенко
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«Свято продовжується у тварин»: куди поділи гарбузи в екопарку під Харковом Скриншот

Після Балу Хризантем і Фестивалю гарбузів в харківському екопарку увесь врожай став частуванням для тварин.

«Свято продовжується у наших тварин. Гарбузиками, які були у композиціях тепер будуть ласувати наші тварини», – розповіли у пресслужбі екопарку.

Там зазначили, що цьогорічні осінні святкування були яскравими і наповненими теплими зустрічами. Кажуть: приїжджали відвідувачі з різних міст, щоб помилуватися квітковими композиціями та провести час із близькими.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, у вересні в родині валлійських баранчиків в Харківському екопарку народилося двоє малюків. На світ з’явилися хлопчик та дівчинка, повідомляли у пресслужбі екопарку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 14:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після Балу Хризантем і Фестивалю гарбузів в харківському екопарку увесь врожай став частуванням для тварин.".