В екопарку під Харковом – поповнення: хто народився (відео)

У родині валлійських баранчиків в Харківському екопарку народилося двоє малюків.

На світ з’явилися хлопчик та дівчинка, повідомили у пресслужбі екопарку.

«Тепер це братик та сестричка для нашого Ангела, який вже підріс та став зовсім самостійним. Це ще поки зовсім маленькі дітлахи, вони поряд з матусею бігають, але ми віримо, що вони виростуть великими та сильними», – кажуть працівники.

В екопарку зазначають: родина валлійських баранчиків дуже дружна та товариська. Тож кожен новий малюк одразу опиняється в центрі уваги – росте в любові та підтримці.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, бебі-бум триває в екопарку під Харковом. Там з’явилися на світ ще двоє білих тигренят.