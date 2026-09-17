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Добивають «Епіцентр», FPV полюють у Дергачах – підсумки 17 вересня

Оригінально 23:01   17.09.2026
Оксана Якушко
Добивають «Епіцентр», FPV полюють у Дергачах – підсумки 17 вересня

Реактивний «шахед» вдарив по «Епіцентру» в Харкові, FPV-дрони на оптоволокні два дні поспіль атакують Дергачі, в Берестині прилетіло по залізничному вокзалу. “Об’єктив” нагадує головні новини 17 вересня.

«Епіцентр» у Харкові знову став ціллю для російської атаки

Зранку по гіпермаркету в Основ’янському районі вдарив реактивний «шахед». Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: відвідувачі та працівники були в укритті. Одній зі співробітниць стало зле після «прильоту». Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес. За даними ДСНС, горів дах торгівельного центру та будматеріали. Цей само «Епіцентр» росіяни атакували наприкінці серпня, тоді загинув чоловік, були постраждалі. Гіпермаркет – останній із трьох, що колись працювали в Харкові. «Епіцентр» на Салтівці знищений КАБами, на Олексіївці зачинений із початку повномасштабного вторгнення.

FPV оптоволокні б’ють по під’їздах до Дергачів

За два дні було два нальоти. Вчора ввечері безпілотник влучив поруч з автобусною зупинкою. На ній у той момент були люди. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко відзначив: «Дивом ніхто не постраждав». Згодом він опублікував відео цієї атаки. А вже сьогодні вранці FPV знову дістався міста та впав на цивільний мікроавтобус. Вибуху не було. Семеро людей, які були в транспортному засобі, не постраждали.

 

Берестин тимчасово залишився без залізничного вокзалу

Будівля значно пошкоджена російським обстрілом. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський відзначив: працівники в цей момент були в укриттях, вони вціліли. Приміщення обіцяють відновити. У Берестинській громаді додали: пошкоджена підстанція та високовольтні лінії, в місті були відключення електрики, а водопостачання забезпечували генераторами.

 

Сьогодні в Україні – День рятувальника

З нагоди свята президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами рятувальників Харківського загону ДСНС: полковників Олексія Сергієнка й Івана Трофімова та сержанта Юрія Славгородського.

Видавали себе за красивих дівчат і видурювали у чоловіків гроші

Поліція Харківщини завершила розслідування щодо групи чоловіків, яких підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, вони завдали потерпілим збитків на 1 млн грн. Схема була такою. У різних телеграм-каналах і соцмережах фігуранти створювали фейкові жіночі сторінки, де розміщували привабливі фото. Від імені вигаданих красунь листувалися, в якій пропонували інтимні послуги та переконували співрозмовників переказувати гроші на свої рахунки. Одного з підозрюваних затримали, його справу передали в суд, ще трьох фігурантів розшукують.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 17 вересня

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 23:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Об’єктив” нагадує головні новини 17 вересня.".