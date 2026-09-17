Момент влучання FPV поблизу зупинки у Дергачах показав Задоренко

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував відео, на якому зафіксовано полювання російського FPV-дрона на цивільних у місті.

Він пояснив, що на відео зафіксований момент влучання дрона по дорозі на в’їзді до Дергачів.

Відео: Вячеслав Задоренко

“Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та місця, де можуть перебувати люди. Будьте максимально обережними!”, – попередив Задоренко.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” повідомляла, що напередодні, 16 вересня, о 17:40 російські військові вдарили FPV-дроном на оптоволокні поблизу автобусної зупинки в Дергачах. У цей час на зупинці були люди. Дивом ніхто не постраждав. Унаслідок влучання було пошкоджено конструктивні елементи інформаційного щита, написав голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.