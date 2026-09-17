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Момент влучання FPV поблизу зупинки у Дергачах показав Задоренко

Події 10:50   17.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Момент влучання FPV поблизу зупинки у Дергачах показав Задоренко

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував відео, на якому зафіксовано полювання російського FPV-дрона на цивільних у місті.

Він пояснив, що на відео зафіксований момент влучання дрона по дорозі на в’їзді до Дергачів.

Відео: Вячеслав Задоренко

“Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та місця, де можуть перебувати люди. Будьте максимально обережними!”, – попередив Задоренко.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” повідомляла, що напередодні, 16 вересня, о 17:40 російські військові вдарили FPV-дроном на оптоволокні поблизу автобусної зупинки в Дергачах. У цей час на зупинці були люди. Дивом ніхто не постраждав. Унаслідок влучання було пошкоджено конструктивні елементи інформаційного щита, написав голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 10:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував відео, на якому зафіксовано полювання російського FPV-дрона на цивільних у місті.".