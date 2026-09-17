FPV-дрон убив цивільного на Чугуївщині: його тіло намагаються евакуювати

Сьогодні, 17 вересня, близько 07:40 росіяни вбили цивільного в селі Котівка Чугуївського району. У Харківській облпрокуратурі повідомляють: ворог випустив по ньому FPV-дрон, коли чоловік знаходився біля зупинки громадського транспорту.

“За попередніми даними, двоє чоловіків прямували автодорогою у напрямку села Бережне. Один із них почув характерний звук наближення FPV-дрона та попередив іншого про небезпеку. Чоловік присів на асфальті біля зупинки, однак дрон влучив безпосередньо в нього”, – встановили в прокуратурі.

Від отриманих травм чоловік помер на місці удару. Наразі профільні служби займаються евакуацією тіла загиблого.

“За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.