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FPV-дрон убил гражданского на Чугуевщине: его тело пытаются эвакуировать

Происшествия 11:43   17.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV-дрон убил гражданского на Чугуевщине: его тело пытаются эвакуировать Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Сегодня, 17 сентября, около 07:40 россияне убили гражданского в селе Котовка Чугуевского района. В Харьковской облпрокуратуре сообщают: враг выпустил по нему FPV-дрон, когда мужчина находился возле остановки гражданского транспорта.

«По предварительным данным, двое мужчин следовали по автодороге в направлении села Бережное. Один из них услышал характерный звук приближения FPV-дрона и предупредил другого об опасности. Мужчина присел на асфальте возле остановки, однако дрон попал прямо в него», – установили в прокуратуре.

От полученных травм мужчина умер на месте удара. На данный момент профильные службы занимаются эвакуацией тела погибшего.

«При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 11:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре сообщают: враг выпустил по нему FPV-дрон, когда мужчина находился возле остановки гражданского транспорта.".