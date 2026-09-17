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Стрелял в подъезде и угрожал копам: житель Харьковщины «сядет» на семь лет

Общество 12:09   17.09.2026
Виктория Яковенко
Стрелял в подъезде и угрожал копам: житель Харьковщины «сядет» на семь лет

Правоохранители в апелляции отстояли приговор жителю Лозовой, который в прошлом году устроил стрельбу в подъезде многоэтажки и угрожал оружием работникам полиции.

По данным Харьковской областной прокуратуры, вечером 19 марта 2025 года подвыпивший мужчина во время конфликта достал сигнальный пистолет и начал стрелять в подъезде многоэтажки. Рядом находились жители и другие граждане. Один из очевидцев вызвал правоохранителей.

«На место прибыли два экипажа полиции. Правоохранители потребовали от мужчины прекратить противоправные действия и сложить пистолет. Однако он проигнорировал требования. Увидев полицейских через окно квартиры, мужчина снарядил магазин дополнительными патронами, вставил его в рукоятку пистолета и привел оружие в готовность к стрельбе. После этого он угрожал правоохранителям и присутствующим гражданам применением оружия, выражался нецензурной бранью и продолжал отказываться выполнять законные требования полицейских», — отметили в прокуратуре.

В суде мужчина вины не признал, говорят правоохранители. Утверждал, что не намеревался нанести кому-то вред и находился в напряженном эмоциональном состоянии из-за личного конфликта с гражданской женой. По его версии, выстрелы произошли случайно, когда он разбирал сумку, а звуки были «глухими». Также отрицал, что угрожал полицейским.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 296 УКУ – хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти, и совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Фигуранту назначили пять лет тюрьмы. В то же время, объяснили в прокуратуре, у мужчины уже был предварительный приговор суда, которым он был приговорен к четырем годам лишения свободы с установлением 2-летнего испытательного срока.

«Поскольку новое преступление совершено во время испытательного срока, суд частично присоединил неотбытую часть предварительного наказания и по совокупности приговоров окончательно определил мужчине 7 лет лишения свободы», — говорят правоохранители.

Однако защита обжаловала приговор – просила закрыть уголовное производство в связи с отсутствием в действиях мужчины состава уголовного правонарушения.

Но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

приговор за стрельбу на Харьковщине

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 12:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители в апелляции отстояли приговор жителю Лозовой, который в прошлом году устроил стрельбу в подъезде многоэтажки и угрожал оружием работникам полиции.".