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Золочевщина под ударами FPV: куда прилетало и что разрушено

Происшествия 07:44   17.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Золочевщина под ударами FPV: куда прилетало и что разрушено Фото: Виктор Коваленко

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что россияне продолжают терроризировать громаду FPV-дронами. «Прилеты» были в Золочеве и Мироновке.

Так накануне, 16 сентября россияне выпустили FPV-дроны по Золочеву. В результате попаданий поврежден двухэтажный многоквартирный дом, энерго- и газосети, уничтожен автомобиль.

Обстрел Золочевщины 17 сентября
Фото: Виктор Коваленко

«17 сентября около 00:10 российские войска нанесли удар с неустановленного типа вооружения по селу Мироновка Золочевской громады. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки», – уточнил начальник ПВА.

В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших, добавил Коваленко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 07:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что россияне продолжают терроризировать громаду FPV-дронами.".