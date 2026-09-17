Золочевщина под ударами FPV: куда прилетало и что разрушено

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что россияне продолжают терроризировать громаду FPV-дронами. «Прилеты» были в Золочеве и Мироновке.

Так накануне, 16 сентября россияне выпустили FPV-дроны по Золочеву. В результате попаданий поврежден двухэтажный многоквартирный дом, энерго- и газосети, уничтожен автомобиль.

«17 сентября около 00:10 российские войска нанесли удар с неустановленного типа вооружения по селу Мироновка Золочевской громады. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки», – уточнил начальник ПВА.

В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших, добавил Коваленко.