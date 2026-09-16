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Ущерб окружающей среде Харьковщины из-за войны: экологи обновили сумму

Общество 14:49   16.09.2026
Виктория Яковенко
Ущерб окружающей среде Харьковщины из-за войны: экологи обновили сумму Инфографика Государственной экологической инспекции в Харьковской области

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обновила общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на сентябрь 2026 года он составляет 594 млрд 294 млн грн.

Ущерб в более 583 млрд региону был нанесен в результате засорения и загрязнения более 7,8 млн квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб вследствие выбросов 565,4 тысячи тонн загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3 млрд 972 млн грн.

Кроме того, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий оценили более чем в 7 млрд грн.

Напомним, восстановить лес, сгоревший из-за российских обстрелов, планируют в Изюмском надлесничестве ГП «Леса Украины». Новые деревья высадят в Изюме на участках, очищенных от мин саперами.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 14:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственная экологическая инспекция в Харьковской области обновила общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ.".