Live
  • Ср 16.09.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.64
  • EUR 51.51

Землю на Харьковщине использовали незаконно: кто должен заплатить 1,8 млн грн

Общество 13:14   16.09.2026
Виктория Яковенко
Землю на Харьковщине использовали незаконно: кто должен заплатить 1,8 млн грн

Правоохранители через суд обязали женщину заплатить за пользование землей на Харьковщине без оформленной аренды.

По данным Харьковской областной прокуратуры, женщина приобрела плодово-ягодный сад, ранее принадлежавший сельхозпредприятию. Объект расположен на земельном участке площадью 59,8 га вблизи села Царедаровка в Лозовском районе.

«При этом земельный участок площадью 59,6 га она фактически использовала, не оформив право пользования им в установленном законом порядке. Громада в течение четырех лет не получала средств за его пользование», — отметили правоохранители.

Так что прокуратура подала в суд иск о взыскании средств, которые владелица земли сохранила в результате неуплаты за ее пользование.

«В ходе обследований, проведенных комиссией Лозовского городского совета, подтверждено использование земельного участка и определен размер безосновательно сохраненных средств. За четыре года эта сумма превысила 1,8 млн гривен. Несмотря на требования Лозовского городского совета, ответчик добровольно оплатить средства отказалась», — рассказали правоохранители.

14 сентября суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Напомним, правоохранители через суд вернули громаде более 2 га рекреационной земли в Харькове. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о коммунальном земельном участке, густо засаженном деревьями, площадью более 2 га на ул. Батумской за более 18 млн грн. Какие нарушения нашли правоохранители – читайте здесь.

Читайте также: Не вернулся со школы: на Харьковщине искали 11-летнего мальчика

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
16.09.2026, 06:00
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
15.09.2026, 19:33
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
16.09.2026, 12:46
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
16.09.2026, 08:45
Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова
Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова
15.09.2026, 21:06
Землю на Харьковщине использовали незаконно: кто должен заплатить 1,8 млн грн
Землю на Харьковщине использовали незаконно: кто должен заплатить 1,8 млн грн
16.09.2026, 13:14

Новости по теме:

16.09.2026
Не вернулся со школы: на Харьковщине искали 11-летнего мальчика
16.09.2026
Харьковчанку ждет суд за избиение новорожденной: у ребенка сломана нога, ребра
16.09.2026
За сутки в Изюме пострадали 11 человек, среди них подросток: данные Синегубова
16.09.2026
Почти два десятка атак россиян отбили СОУ за сутки на севере от Харькова
16.09.2026
ISW: пока РФ врала об окружении СОУ, украинцы контратаковали у Казачьей Лопани


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Землю на Харьковщине использовали незаконно: кто должен заплатить 1,8 млн грн», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 13:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители через суд обязали женщину заплатить за пользование землей на Харьковщине без оформленной аренды.".