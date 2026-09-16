Землю на Харьковщине использовали незаконно: кто должен заплатить 1,8 млн грн

Правоохранители через суд обязали женщину заплатить за пользование землей на Харьковщине без оформленной аренды.

По данным Харьковской областной прокуратуры, женщина приобрела плодово-ягодный сад, ранее принадлежавший сельхозпредприятию. Объект расположен на земельном участке площадью 59,8 га вблизи села Царедаровка в Лозовском районе.

«При этом земельный участок площадью 59,6 га она фактически использовала, не оформив право пользования им в установленном законом порядке. Громада в течение четырех лет не получала средств за его пользование», — отметили правоохранители.

Так что прокуратура подала в суд иск о взыскании средств, которые владелица земли сохранила в результате неуплаты за ее пользование.

«В ходе обследований, проведенных комиссией Лозовского городского совета, подтверждено использование земельного участка и определен размер безосновательно сохраненных средств. За четыре года эта сумма превысила 1,8 млн гривен. Несмотря на требования Лозовского городского совета, ответчик добровольно оплатить средства отказалась», — рассказали правоохранители.

14 сентября суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Напомним, правоохранители через суд вернули громаде более 2 га рекреационной земли в Харькове. По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о коммунальном земельном участке, густо засаженном деревьями, площадью более 2 га на ул. Батумской за более 18 млн грн. Какие нарушения нашли правоохранители – читайте здесь.