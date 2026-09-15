Помогла апелляция: землю за 18 млн грн забрали у предприятия в Харькове

Правоохранители через суд вернули громаде более 2 гектаров рекреационной земли в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о коммунальном земельном участке, густо засаженном деревьями, площадью более 2 га на ул. Батумской за более 18 млн грн.

В августе 2021 года горсовет передал эту землю в аренду частному предприятию для реконструкции спортивной базы и строительства объектов для пребывания спортсменов. При этом земельные торги не проводились, установили правоохранители. Основанием для этого стало расположение на нем нежилого здания площадью 125 кв. м, принадлежавший частному предприятию.

«В то же время площадь переданного в аренду земельного участка почти в 170 раз превышает площадь этого здания. Кроме того, не была доказана необходимость использования всего участка площадью более 2 га для его обслуживания или реализации заявленного проекта», — отметили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители подали в суд иск, чтобы договор аренды признали недействительным, а землю вернули громаде. Однако суд отказал, отметив, что реконструкция — не разновидность строительных работ.

Прокуратура с решением не согласилась и подала апелляцию.

«Позиция прокурора основывалась на том, что земельное законодательство допускает передачу государственной или коммунальной земли без проведения земельных торгов, в частности, для обслуживания и эксплуатации уже существующих объектов недвижимого имущества. В то же время, такого исключения для предоставления земельного участка под строительство или реконструкцию закон не предусматривает», — уточнили правоохранители.

8 сентября Восточный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворительным требования прокуратуры. Так что этот участок вернут громаде.