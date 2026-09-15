Live
  • Вт 15.09.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.62
  • EUR 51.52

Помогла апелляция: землю за 18 млн грн забрали у предприятия в Харькове

Общество 12:23   15.09.2026
Виктория Яковенко
Помогла апелляция: землю за 18 млн грн забрали у предприятия в Харькове

Правоохранители через суд вернули громаде более 2 гектаров рекреационной земли в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о коммунальном земельном участке, густо засаженном деревьями, площадью более 2 га на ул. Батумской за более 18 млн грн.

В августе 2021 года горсовет передал эту землю в аренду частному предприятию для реконструкции спортивной базы и строительства объектов для пребывания спортсменов. При этом земельные торги не проводились, установили правоохранители. Основанием для этого стало расположение на нем нежилого здания площадью 125 кв. м, принадлежавший частному предприятию.

«В то же время площадь переданного в аренду земельного участка почти в 170 раз превышает площадь этого здания. Кроме того, не была доказана необходимость использования всего участка площадью более 2 га для его обслуживания или реализации заявленного проекта», — отметили в прокуратуре.

Поэтому правоохранители подали в суд иск, чтобы договор аренды признали недействительным, а землю вернули громаде. Однако суд отказал, отметив, что реконструкция — не разновидность строительных работ.

Прокуратура с решением не согласилась и подала апелляцию.

«Позиция прокурора основывалась на том, что земельное законодательство допускает передачу государственной или коммунальной земли без проведения земельных торгов, в частности, для обслуживания и эксплуатации уже существующих объектов недвижимого имущества. В то же время, такого исключения для предоставления земельного участка под строительство или реконструкцию закон не предусматривает», — уточнили правоохранители.

8 сентября Восточный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции и удовлетворительным требования прокуратуры. Так что этот участок вернут громаде.

Читайте также: Женщина захватила землю под кафе и автомойку в Харькове, ее будут судить

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
13.09.2026, 15:35
Новости Харькова — главное 15 сентября: бои, операция «Вивальди» на Донетчине
Новости Харькова — главное 15 сентября: бои, операция «Вивальди» на Донетчине
15.09.2026, 13:44
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
15.09.2026, 09:40
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
15.09.2026, 06:00
ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально
ВСУ начали контрнаступление в Донецкой области – официально
15.09.2026, 10:44
В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали
В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали
14.09.2026, 20:53

Новости по теме:

15.09.2026
Получил руководящую должность от оккупантов: приговор экс-копу на Харьковщине
14.09.2026
Подделка для похудения и обманутый профессор – итоги 14 сентября
14.09.2026
Мастер делал его почти год: под Харьковом появился гигантский башмак (видео)
14.09.2026
В Харькове – два «прилета» по Шевченковскому району: Терехов сообщил детали
14.09.2026
Грозы, дожди, похолодание: какой будет погода в Харькове и области 15 сентября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Помогла апелляция: землю за 18 млн грн забрали у предприятия в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 12:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители через суд вернули громаде более 2 гектаров рекреационной земли в Харькове.".