«Прилет» дрона в Харькове: Терехов сообщает, что поврежден автомобиль

Российские военные нанесли удар беспилотником по Шевченковскому району Харькова вечером 14 сентября.

В результате атаки поврежден автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, информирует мэр Игорь Терехов.

Попадание зафиксировано по парковке.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что Харьков за неделю с 7 по 13 сентября пережил 21 воздушную атаку. Один человек погиб, еще десять пострадали, среди них – трое детей. Почти половина атак пришлась на FPV-дроны. Россияне били беспилотниками на оптоволокне, запускали «Молнии», реактивные «Италмасы» и «Шахеды».