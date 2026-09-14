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«Прилет» дрона в Харькове: Терехов сообщает, что поврежден автомобиль

Происшествия 20:13   14.09.2026
Елена Нагорная
«Прилет» дрона в Харькове: Терехов сообщает, что поврежден автомобиль

Российские военные нанесли удар беспилотником по Шевченковскому району Харькова вечером 14 сентября.

В результате атаки поврежден автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, информирует мэр Игорь Терехов.

Попадание зафиксировано по парковке.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что Харьков за неделю с 7 по 13 сентября пережил 21 воздушную атаку. Один человек погиб, еще десять пострадали, среди них – трое детей. Почти половина атак пришлась на FPV-дроны. Россияне били беспилотниками на оптоволокне, запускали «Молнии», реактивные «Италмасы» и «Шахеды».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 20:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные нанесли удар беспилотником по Шевченковскому району Харькова вечером 14 сентября.".