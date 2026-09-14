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«Враг уничтожает все»: Синегубов — о жизни под Купянском и на севере области

Актуально 20:24   14.09.2026
Татьяна Литвина
«Враг уничтожает все»: Синегубов — о жизни под Купянском и на севере области Фото: Олег Синегубов

Гуманитарная ситуация под Купянском и на севере Харьковской области очень тяжелая. Инфраструктура разрушена, доставка гуманитарки невозможна, эвакуацию проводить крайне тяжело.

Враг уничтожает абсолютно все, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире «Единые новости» 14 сентября.

«Там, где практически ведутся активные боевые действия, эвакуацию проводить очень тяжело, практически нереально. Конечно, речь не идет уже и об электроснабжении, водоснабжении, теплоснабжении и доставке гуманитарных грузов. Это просто физически невозможно, потому что враг уничтожает абсолютно все», — сказал Синегубов.

Также российская армия продолжает бить вглубь территории. Мишенями становятся экстренная скорая медицинская помощь, подразделения ГСЧС, национальная полиция и т.д.

По словам начальника ХОВА, так называемая серая зона на севере Харьковщины и под Купянском, где достают вражеские FPV, в том числе на оптоволокне, увеличивается. Поэтому  принимаются решения о передислокации вглубь Харьковской области органов государственной власти, и представителей подразделений ГСЧС. На местах остаются лишь местные пожарные охраны.

«Мы так поступали еще и в 2022-2023 годах на Купянском направлении. Такую тактику применяем дальше для того, чтобы уберечь наших людей», — сказал Синегубов.

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Напомним, российские военные продолжают ограниченные наступательные операции на Купянском направлении. По данным американского Института изучения войны (ISW), войска РФ используют тактику инфильтрации как основной метод для продвижения, обычно передвигаясь небольшими группами по 1–3 человека.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 20:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гуманитарная ситуация под Купянском и на севере Харьковской области очень тяжелая. Инфраструктура разрушена, доставка гуманитарки невозможна, эвакуацию проводить крайне тяжело.".