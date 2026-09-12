Сегодня 12 сентября 2026: какой праздник и день в истории

12 сентября в Украине – День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ, День физической культуры и спорта, День украинского кино и День украинского борща. Также сегодня празднуют дни целого ряда украинских городов. В этот день в 490-м до нашей эры произошло Марафонское сражение. В 1185-м убили последнего византийского императора из династии Комнинов – Андроника I. В 1846-м тайно обвенчались поэты Роберт Баррет и Элизабет Браунинг. В 1934-м создали «Балтийскую Антанту». В 1940-м подростки во Франции случайно обнаружили пещеру Ласко – памятник наскальной живописи. В 2008-м в Харькове состоялся первый в Украине и рекордный по количеству зрителей концерт группы «Queen». В 2022-м Силы обороны сообщили об освобождении всего севера Харьковщины.

Праздники и памятные даты 12 сентября

12 сентября – День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

Вторая суббота сентября в Украине – День физической культуры и спорта, День украинского кино и День украинского борща. Также вторая суббота сентября – день городов Бахмут, Винница, Днепр, Житомир, Луганск, Луцк, Николаев и Каховка.

В мире во вторую субботу сентября отмечают Всемирный день предоставления первой медицинской помощи.

Также сегодня: Международный день ООН по сотрудничеству Юг-Юг, Международный день вязания крючком, Международный день осознанности.

12 сентября в истории

12 сентября 490 года до нашей эры состоялась Марафонская битва. Подробнее.

12 сентября 1185 года толпа в Константинополе замучила до смерти последнего императора Византии из династии Комнинов – Андроника I. Подробнее.

12 сентября 1846 года дочь богатого британского владельца сахарных плантаций, поэтесса Элизабет Барретт против воли отца тайно вышла замуж за поэта Роберта Браунинга. Через неделю влюбленные покинули Англию и отправились в Италию. Элизабет на тот момент было 40 лет. У нее было слабое здоровье, а ее отец категорически не хотел, чтобы его дети заключали браки и покидали дом. Браунинг был на шесть лет моложе жены, его литературная карьера не была финансово успешной.

Пара сблизилась благодаря литературе. Элизабет уже была известной поэтессой, тогда как карьера Браунинга развивалась гораздо труднее. Она увлекалась его творчеством и упомянула его в своей поэме «Сватовство леди Джеральдин». В январе 1845 года Браунинг написал ей письмо, которое стало началом их длительной переписки и любви. За 20 месяцев они обменялись около 600 письмами.

«Суровый отец Барретт не любил Браунинга, которого считал ненадежным охотником за богатством, поэтому большинство ухаживаний проходили тайно. 12 сентября 1846 года, пока ее семья была в отъезде, Барретт выскользнула из дома и встретила Браунинга в приходской церкви Святой Мерилебон, где они поженились. Она вернулась домой на неделю после тайного брака, а затем сбежала с Браунингом в Италию. Больше она никогда не видела своего отца», — пишет об этой истории любви проект History.

В Италии слабое здоровье Элизабет улучшилось – вероятно, у нее был туберкулез, и местный климат положительно повлиял на легкие. В 1849 году, когда поэтессе было 43, у пары родился сын. Постепенно творчество Роберта Браунинга получило признание критиков. Он пережил жену: она скончалась в 1861-м. Роберт с сыном вернулся в Великобританию и прожил еще 28 лет. Сын этой пары Роберт Барретт Браунинг стал художником.

12 сентября 1934 года была создана так называемая Балтийская Антанта. По инициативе Литвы, пакт о сотрудничестве подписали три балтийские страны: Латвия, Литва и Эстония. Подробнее.

12 сентября 1940 года четыре подростка во Франции случайно обнаружили пещеру Ласко, в которой сохранились наскальные изображения возрастом от 15 до 18 тысяч лет. Подробнее.

12 сентября 2008 года в Харькове прошел первый в Украине концерт группы «Queen». Подробнее.

12 сентября 2022 года в Харьковской области продолжалось контрнаступление ВСУ. В течение дня разные подразделения Сил обороны сообщали о выходе на государственную границу Украины на севере и северо-востоке Харьковской области. Подробнее.

Церковный праздник 12 сентября

12 сентября чтят память священномученика Автонома. Подробнее.

Народные приметы

Если к 12 сентября уже опали листья на дубах и березах, то зима будет теплой, если же листьев много – суровой.

Хорошая погода 12 сентября обещает еще несколько погожих дней.

Если уродило много желудей, то следующий год будет урожайным.

Что нельзя делать 12 сентября

Нельзя заниматься тяжелой работой и убирать дома.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Желательно не ходить в этот день в лес.