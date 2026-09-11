Как «Шахеды» находят и догоняют поезда: Флэш показал китайское оборудование

Советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов опубликовал видео, показав китайскую камеру, которая делает российские реактивные «Шахеды» идеальными охотниками на локомотивы.

Подобные камеры применяют на реактивных «Шахедах» версии «Seeker». Именно ими в последние недели РФ активно терроризирует Украину.

«Три части: первая часть – это лазерный дальномер, он работает на дистанцию ​​до 5 км. Далее есть камера оптическая, обычная. Что у этой камеры есть? Эта камера имеет 30-кратный оптический зум. Это такой очень, я могу сказать, сильный зум. И еще используется где-то 12-кратный электронный зум. То есть не оптический, а цифровой. И в целом эта камера имеет 360-кратный зум. Эта камера имеет возможность фиксировать цели где-то на 5-7-8 км даже. Также здесь есть камера тепловизионная. Работает матрица 1920х1024 пикселя. Такая камера также имеет возможность фиксировать, например, автомобиль где-нибудь в поле на дистанции 5 километров. Но если это локомотив, эта камера может фиксировать локомотивы на очень далекой дистанции», — пояснил «Флэш».

Видео: Сергей «Флэш» Бескрестнов/Facebook

Локомотив поезда излучает большое количество тепла, что позволяет тепловизионной камере «засечь» его с большого расстояния. После того как цель захвачена, БпЛА продолжает охоту за ней самостоятельно. РЭБ на поезде в этой ситуации уже не поможет.

«В этом наша проблема. Почему? Потому что, например, у нас сейчас есть РЭБ-купол, который мы можем установить на корабли, на локомотивы, но этот купол создает ограниченную защиту. А «Шахед» благодаря этой камере с мощным зумом может видеть цель и фиксировать ее на дистанции 5-7-8 километров и даже больше. И «Шахед» захватывает эту цель и дальше атакует без управления человеком. Далее «Шахед» автоматически цель атакует», — отметил советник президента.

Ранее глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский заявил о том, что российская армия открыла сафари на поезда в Украине. В Харьковской области 9 сентября под удар реактивного «Шахеда» попала электричка «Харьков — Изюм». После этого этот маршрут временно закрыли, как и ряд других, в том числе на Лозовую, Мерчик, а также «Берестин — Днепр».