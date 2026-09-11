Последствия ударов по Харькову и Золочеву: есть погибший и двое пострадавших

В Харьковской облпрокуратуре передают: накануне, 10 сентября, россияне били по Харькову и Золочеву. Известно, что враг выпускал по региону FPV-дроны.

«По данным следствия, 10 сентября около 20:00 российские военные атаковали поселок Золочев Богодуховского района. По предварительным данным, враг применил FPV-дрон на оптоволоконном канале управления. Погиб 45-летний местный житель», – установили правоохранители.

В этот же вечером россияне атаковал Золочев повторно. На этот раз удар пришелся по частному дому. Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 48-летнего мужчину и его 76-летнюю мать. Обоих пострадавших доставили в больницу. Мужчина получил переломы, женщина получила острую реакцию на стресс.

«Кроме того, ориентировочно в 20:40 в Шевченковском районе г. Харькова зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона вблизи медицинского учреждения. Поврежден фасад здания и окна», – добавили в прокуратуре.