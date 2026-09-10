Хватит ли Украине молока в 2026 году – мнение эксперта

В Украине в 2026 году снизилось производство молока на 400 тысяч тонн по сравнению с предыдущим годом.

Об этом МГ «Объектив» рассказала Елена Жупинас, заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.

Снижение произошло из-за уменьшения производства молока в частном секторе, подчеркнула эксперт. Причина, из-за которого уменьшилось производство молока, в том, что закупочные цены на молоко либо на уровне себестоимости, либо чаще ниже себестоимости.

«Производители сырого молока уже 8 месяцев работают в убытках, а нынешняя ситуация с закрытием портов Большой Одессы, когда они еще не могут реализовать продукцию растениеводства, накладывает двойную нагрузку и это вызов для отраслей. Пока еще не начали массово вырезать коров, но, к сожалению, это может быть. То есть снижение идет на молочно-товарных фермах и, к сожалению, не все смогут выстоять в таких сложных условиях», — отметила эксперт.

Но профессиональные молочные фермы продолжают увеличивать производство.

«Профессиональные производители молока, молочно-товарные фермы, то есть организованный сектор, у нас «плюсуют»: за 8 месяцев 2026 года у них есть 4% прироста производства молока. В первую очередь благодаря центральным и западным областям. Мы имеем проблемы с молочным производством в восточных и северных областях (из-за боевых действий со стороны РФ и постоянных ударов по молочным фермам – прим. ред.). И в первую очередь из-за повышения продуктивности коров: украинские производители молока и дальше работают с генетикой, с улучшениями рационов, несмотря на то, что качество кормов в этом году хуже, но они делают все, чтобы обеспечить животных», — пояснила Елена Жупинас.